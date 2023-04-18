Во Владимирской области тур Мечи и чары познакомит туристов с волшебной жизнью русской...

Во Владимирской области тур "Мечи и чары" познакомит туристов с волшебной жизнью русской глубинки.В 33-м регионе появился новый межмуниципальный познавательный маршрут, который проходит через Гороховец, Муром и Гусь-Хрустальный. Тур "Мечи и чары" разработали при поддержке областного правительства.Туристов и местных жителей ждут мастер-классы по росписи знаменитой гороховецкой плотницкой игрушки, интерактивы и посещение экспозиций.В Муроме запланировано посещение памятника Петру и Февронии, мужского Благовещенского монастыря и женского Троицкого. А в Гусь-Хрустальном экскурсантов ждут на Гусевском хрустальном заводе имени Мальцова - где можно будет увидеть процесс создания стеклянных изделий.