Они состоятся 18 и 20 апреля с 9 до 20 часов в отделениях ведомства.

Во Владимирской области УФНС проведет акцию «Дни открытых дверей». Они состоятся 18 и 20 апреля с 9 до 20 часов в отделениях ведомства.Сотрудники налоговой помогут людям уточнить информацию о представлении деклараций по НДФЛ, получении налоговых вычетов, наличии долгов. Владимирцам расскажут, как зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика и ознакомят с тонкостями его работы.При наличии документов граждане смогут заполнить и подать декларацию за прошлый год.