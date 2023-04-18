Во Владимирской области в среду будет солнечно утром и вечером. Утро и вечер 19 апреля будут...

Во Владимирской области в среду будет солнечно утром и вечером.Утро и вечер 19 апреля будут ясными, днем ожидается облачность, прогнозируют синоптики погоду на среду. Осадков не ожидается.К полудню воздух прогреется до 15 градусов.Ветер максимум 3,4 метра в секунду.Атмосферное давление чуть снизится с 757 до 756 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыВ этот день почитается память святого преподобного Евтихия, архиепископа Константинопольского. В народе святого Евтихия называли Тихим, поскольку погода в этот день чаще всего бывала именно такой. Когда выдавался и вправду тихий день, то крестьяне примечали: "Это - к урожаю ранних хлебов".Фото https://www.pxfuel.com/en