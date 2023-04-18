В этом году на борьбу с растением планируется потратить 12,4 млн рублей.

Во Владимирской области продолжается борьба с борщевиком Сосновского. Подробностями поделились в Россельхозцентре.В 2023 году фитосанитарное обследование на засоренность территорий планируется провести в 273 населённых пунктах. Уничтожение зарослей проводится химическим методом при условии двукратной обработки. Применяется также механическое уничтожение и агротехническая обработка со вспашкой участков.«Наш филиал плотно работает по борщевику с землями сельхозназначения и с землями населенных пунктов, но мы принимаем заявки на обработку участков и от населения. Кроме того, любой человек может позвонить и сообщить о произрастании сорняка. Всю полученную информацию мы будем аккумулировать и учитывать при составлении карты распространения», - подчёркивает руководитель владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова.Владельцев земель, которые не преуспели в истреблении ядовитого растения, ждут крупные штрафы - до 150 тысяч рублей.Борщевик встречается практически во всех районах Владимирской области, общая площадь его распространения составляет порядка 3,5 тысяч гектаров. В этом году на борьбу с ним планируется потратить 12,4 млн рублей.