Во Владимирской области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом.
Управлением...
Во Владимирской области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом.
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.
За прошедшие сутки (к 18 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания коронавирусом:
16 сл. в городе Владимире;
5 сл. в Муромском районе;
5 сл. в Ковровском районе;
5 сл. в Гороховецком районе;
4 сл. в Камешковском районе;
3 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
3 сл. в Кольчугинском районе;
2 сл. в Суздальском районе;
2 сл. в Меленковском районе;
2 сл. в Юрьев-Польском районе;
2 сл. в городе Радужный;
2 сл. в Киржачском районе;
1 сл. в Александровском районе;
1 сл. в Судогодском районе;
1 сл. в Собинском районе;
1 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 466 случаев заболевания коронавирусом.
Иллюстрация: ГТРК "Владимир"