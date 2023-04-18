Во Владимирской области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Управлением...

Во Владимирской области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом.Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.За прошедшие сутки (к 18 апреля 2023 года) лабораторно подтверждено 55 новых случаев заболевания коронавирусом:16 сл. в городе Владимире;5 сл. в Муромском районе;5 сл. в Ковровском районе;5 сл. в Гороховецком районе;4 сл. в Камешковском районе;3 сл. в Гусь-Хрустальном районе;3 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Суздальском районе;2 сл. в Меленковском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Александровском районе;1 сл. в Судогодском районе;1 сл. в Собинском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 466 случаев заболевания коронавирусом.Иллюстрация: ГТРК "Владимир"