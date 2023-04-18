Документацию необходимо сдать до 15 ноября.

Воронежская фирма разработает новой маршрутной сети во Владимире. По результатам торгов победителем объявлена компания «Дормостпроект». Стоимость работ составит 10 млн рублей.Разработчики проанализируют действующую схему, оценят пассажиропотоки, дорожную сеть и инфраструктуру, тарифы, расположение остановок, имеющийся автопарк. Также будет проведён опрос населения по теме улучшения работы общественного транспорта. На основании исследований подрядчик должен предложить оптимальную схему движения автобусов и троллейбусов. Документацию необходимо сдать до 15 ноября.В техзадании прописана необходимость планирования четырех новых графиков движения автобусов: во время дачного сезона, в выходные и праздники с 15 апреля по 14 октября, зимой в рабочие и в выходные дни.Ожидается, что новая концепция заработает до конца 2023 года.