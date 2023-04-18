Воронежская компания «Дормостпроект» выиграла аукцион на разработку для города Владимира новой комплексной маршрутной сети, сбросив цену с 11 млн до 10,04 млн рублей. Информация о торгах

Воронежская компания «Дормостпроект» выиграла аукцион на разработку для города Владимира новой комплексной маршрутной сети, сбросив цену с 11 млн до 10,04 млн рублей. Информация о торгах размещена на сайте Госзакупок. До 15 ноября воронежская фирма должна будет предоставить новую комплексную схему движения общественного транспорта. Для этого в компании проведут анализ пассажиропотока, имеющихся маршрутов, дорожной сети