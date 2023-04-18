В 2022 году «Ростелеком» реализовал масштабную программу по обновлению абонентского оборудования для домашнего интернета. Взамен устаревших Wi-Fi устройств пользователям из разных регионов

В 2022 году «Ростелеком» реализовал масштабную программу по обновлению абонентского оборудования для домашнего интернета. Взамен устаревших Wi-Fi устройств пользователям из разных регионов страны было установлено более 220 тысяч современных оптических терминалов. Сотрудники «Ростелекома» определили для замены роутеры, которые по ряду причин не поддерживают возможность удаленного обновления ПО и устранения неисправностей, а также устройства, работающие только