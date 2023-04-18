Жители Владимирской области вышли на митинг в защиту экологии. В Лакинске прошёл экомитинг. Его...

Жители Владимирской области вышли на митинг в защиту экологии.В Лакинске прошёл экомитинг. Его провели волонтёры "Единой России" и молодогвардейцы.Дмитрий Рожков, секретарь местного отделения "Единой России" Собинского района:- Мы заинтересованы в том, чтобы наш город, наша область была чистая. И мы в отличие от других, не словом, а делом подтверждаем то, что мы заботимся о чистоте и порядке.Юлия Федорова, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Собинского района:- Решили провести масштабный субботник в поддержку национального проекта "Экология". Мы хотим доказать, что нам небезразлична судьба нашего района.Одна из главных задач, по словам активистов- поддержка чистоты, благоустройство улиц и общественных территорий Лакинска. Участниками акции в поддержку федерального проекта "Экология" стали волонтёры местного отделения "Единой России" Собинского района, "Молодой гвардии", представители районной и городской администраций. После митинга его участники навели порядок в центральном городском парке Лакинска. На уборку вышли почти 300 человек.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Огромное спасибо жителям, которые откликнулись. Молодёжи, которой здесь много. И замечательные слова сказала наш ветеран- привести в порядок наши города и сёла к великим праздникам. Таким, как День Победы!))