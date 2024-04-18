Смотрите в дайджесте:– Владимирскую область накроет девятибалльный шторм «Гори»– Владимирские медики получат по 1 млн для взноса за ипотеку– В парке «Добросельский» высадили 200
<a href="https://33live.ru/novosti/18-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-18042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 18.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– Владимирскую область накроет девятибалльный шторм «Гори»– Владимирские медики получат по 1 млн для взноса за ипотеку– В парке «Добросельский» высадили 200
[url=https://33live.ru/novosti/18-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-18042024.html]Дайджест (общество) 18.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– Владимирскую область накроет девятибалльный шторм «Гори»– Владимирские медики получат по 1 млн для взноса за ипотеку– В парке «Добросельский» высадили 200