Об этом на городском совете сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования Елена Ежикова.

Недостроенный бассейн в Коврове власти хотят утилизировать за 21 миллион рублей. Об этом на городском совете сообщила исполняющая обязанности начальника управления образования Елена Ежикова.Речь идёт о заброшенном 20 лет назад объекте около образовательного учреждения №17 на Малеевке. Депутаты так долго думали о судьбе недостроя потому, что он не числился ни у одного из учреждений Коврова.«Состояние конструкций делает нецелесообразным дальнейшее строительство объекта, а в нынешнем виде долгострой представляет опасность. Объект перешел в распоряжение школы, разработана проектно-сметная документация на снос здания», – сообщила парламентарий.Документация уже направлена на экспертизу, где её проверят на достоверность. После этого заявку отправят в администрацию, чтобы городу выделили необходимые средства.