Открытие фотовыставки и помощь в продвижении студенческих отрядов – главные вопросы, которые обсудила спикер Заксобрания Ольга Хохлова с местными жителями в Штабе общественной

Открытие фотовыставки и помощь в продвижении студенческих отрядов – главные вопросы, которые обсудила спикер Заксобрания Ольга Хохлова с местными жителями в Штабе общественной поддержки. Что касается проведения социальной выставки, то фотографии уже созданы, осталось лишь правильно организовать выставочный процесс. Ольга Хохлова, председатель Заксобрания области По поводу выставки, очень интересной выставки «Дети. Отцы. Особенные». Да это