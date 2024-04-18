Руководитель Владимирского коррекционно-развивающего центра Юлия Маркешова рассказала, как помочь...

Руководитель Владимирского коррекционно-развивающего центра Юлия Маркешова рассказала, как помочь ребенку с нарушениями развитияКак помочь ребёнку с нарушениями развития? Оказывается, существуют сразу шестнадцать направлений, которые могут исправить различные дефекты. Их применяют во Владимирском коррекционно-развивающем центре. Сейчас - интервью с его руководителем, логопедом-дефектологом, - Юлией Маркешовой.