Кинематограф СССР – особенное явление. Ответьте на вопросы и узнайте, можно ли вам присвоить звание Эксперта советского кино?
Кинематограф СССР – особенное явление. Ответьте на вопросы и узнайте, можно ли вам присвоить звание "Эксперта советского кино"?
1. Что объединяет советские комедии "Девчата" (0+) и "Королева бензоколонки" (6+)?
А) В обоих фильмах главную героиню зовут Людмила
Б) Оба фильма сняты на киностудии "Мосфильм"
В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса
Г) Совершенно разные кинокартины
2. В каких из этих фильмов Леонида Гайдая не играет Юрий Никулин?
А) "Бриллиантовая рука" (16+)
Б) "Деловые люди" (0+)
В) "Иван Васильевич меняет профессию" (6+)
Г) "12 стульев" (6+)
3. Кто из советских режиссеров получил премию Оскар за фильм о жизни в Москве?
А) Владимир Меньшов
Б) Карен Шахназаров
В) Андрей Смирнов
Г) Георгий Данелия
4. Какой фразы не было в советском фильме "Джентльмены удачи" (6+)?
А) "Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!"
Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"
В) "А это наш младший… Научный сотрудник"
Г) "Все позабудь, что миновало, Все, что упало, то пропало…"
5. Ален Делон снялся в роли французского инспектора полиции в этом советском кино ...
А) "Дежа вю" (16+)
Б) "Ностальгия" (12+)
В) "Тегеран-43" (0+)
Г) "Красная палатка" (12+)
6. По какой статье квалифицировалось преступление в "Операции Ы" (6+)?
А) Кража
Б) Мелкое хулиганство
В) Разбой
Г) Грабеж
7. Какому советскому кинофильму соответствует актерский состав: Андрей Миронов , Александр Абдулов, Евгения Симонова, Олег Янковский, Евгений Леонов?
А) Эти актеры вместе не играли ни в одном фильме
Б) "Обыкновенное чудо" (0+)
В) "Формула любви" (0+)
Г) "Труффальдино из Бергамо" (12+)
8. Кто сыграл графа Калиостро в советском кинофильме "Формула любви" (0+)?
А) Олег Басилашвили
Б) Нодар Мгалоблишвили
В) Досхан Жолжаксынов
Г) Шалва Гедеванишвили
Правильные ответы (Проверьте себя):
1. — В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса
2. — В) "Иван Васильевич меняет профессию" (6+)
3. — А) Владимир Меньшов
4. — Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"
5. — В) "Тегеран-43" (0+)
6. — Б) Мелкое хулиганство
7. — Б) "Обыкновенное чудо" (0+)
8. — Б) Нодар Мгалоблишвили