Кинематограф СССР – особенное явление. Ответьте на вопросы и узнайте, можно ли вам присвоить звание Эксперта советского кино?

Кинематограф СССР – особенное явление. Ответьте на вопросы и узнайте, можно ли вам присвоить звание "Эксперта советского кино"?1. Что объединяет советские комедии "Девчата" (0+) и "Королева бензоколонки" (6+)?А) В обоих фильмах главную героиню зовут ЛюдмилаБ) Оба фильма сняты на киностудии "Мосфильм"В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актрисаГ) Совершенно разные кинокартины2. В каких из этих фильмов Леонида Гайдая не играет Юрий Никулин?А) "Бриллиантовая рука" (16+)Б) "Деловые люди" (0+)В) "Иван Васильевич меняет профессию" (6+)Г) "12 стульев" (6+)3. Кто из советских режиссеров получил премию Оскар за фильм о жизни в Москве?А) Владимир МеньшовБ) Карен ШахназаровВ) Андрей СмирновГ) Георгий Данелия4. Какой фразы не было в советском фильме "Джентльмены удачи" (6+)?А) "Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!"Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"В) "А это наш младший… Научный сотрудник"Г) "Все позабудь, что миновало, Все, что упало, то пропало…"5. Ален Делон снялся в роли французского инспектора полиции в этом советском кино ...А) "Дежа вю" (16+)Б) "Ностальгия" (12+)В) "Тегеран-43" (0+)Г) "Красная палатка" (12+)6. По какой статье квалифицировалось преступление в "Операции Ы" (6+)?А) КражаБ) Мелкое хулиганствоВ) РазбойГ) Грабеж7. Какому советскому кинофильму соответствует актерский состав: Андрей Миронов , Александр Абдулов, Евгения Симонова, Олег Янковский, Евгений Леонов?А) Эти актеры вместе не играли ни в одном фильмеБ) "Обыкновенное чудо" (0+)В) "Формула любви" (0+)Г) "Труффальдино из Бергамо" (12+)8. Кто сыграл графа Калиостро в советском кинофильме "Формула любви" (0+)?А) Олег БасилашвилиБ) Нодар МгалоблишвилиВ) Досхан ЖолжаксыновГ) Шалва ГедеванишвилиПравильные ответы (Проверьте себя):1. — В) В обоих фильмах главную роль сыграла одна и та же актриса2. — В) "Иван Васильевич меняет профессию" (6+)3. — А) Владимир Меньшов4. — Б) "Ты ж Доцент! Чей это шлем, я тебя спрашиваю!"5. — В) "Тегеран-43" (0+)6. — Б) Мелкое хулиганство7. — Б) "Обыкновенное чудо" (0+)8. — Б) Нодар Мгалоблишвили