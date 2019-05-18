Зоопарки – территория не только для детей. Многие взрослые с удовольствием проводят в них время, не только рассматривая животных, но и, например, гуляя по старинному парку.

Зоопарки сейчас – не только место содержания животных, но и зона, где ведется серьезная научная работа по сохранению и восстановлению редких видов. Некоторые зоопарки имеют многовековую историю и сами по себе являются объектом исторического наследия.Зоопарк ШенбруннРасположенный на окраине австрийской столицы зоопарк Шенбрунн является старейшим зоопарком мира. Он появился в 1752 году по указу императора Франца I.Сначала на месте нынешнего зоопарка располагался императорский зверинец, но вскоре возможность посмотреть на животных получили все желающие.Лондонский зоопаркИнициатором создания зоопарка в Лондоне стало Зоологическое общество британской столицы. В 1828 году зоопарк организовали исключительно в научных целях. Лишь через 20 лет после появления зоопарк открыли для широкой публики.Лондонский зоопарк владеет, пожалуй, одной из самых крупных в мире коллекцией животных. Содержать их не всегда удавалось и в конце 20 века даже рассматривалась возможность закрытия зоопарка из-за финансовых проблем. К счастью, с ними удалось справиться.Королевский зоосад МельбурнаЗоопарк в Мельбурне – далекий родственник лондонского, ведь он создавался по примеру организованного в Великобритании.Первоначально (в 1862 году) он был создан для акклиматизации привозимых в Австралию домашних животных. Со временем, впрочем, зоосад стал более функциональным, а его население – более экотическим.Зоопарк БудапештаСначала в зоопарке, организацию которого в 1866 году на себя взяла инициативная группа, населяли только животные и птицы, встречающиеся на территории Венгрии. В дальнейшем зоопарк стал получать в дар представителей самых разных видов, включая довольно редкие.Сперва зоопарк не был популярен и со временем был продан городским властям. Заведение ждала полная реконструкция – после чего оно заработало вновь.Вторая мировая война нанесла сильный урон зоопарку – когда он открылся в 1945 году, в нем было лишь несколько десятков животных. На восстановление ушли годы.