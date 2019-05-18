В полуфинале баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал волевую победу над действующим победителем турнира мадридским Реалом (95:90). Нападающий сборной России по футболу и Зенита Артем Дзюба поздравил армейцев с выходом в финал турнира.

В полуфинале баскетбольной Евролиги московский ЦСКА одержал волевую победу над действующим победителем турнира мадридским "Реалом" (95:90). Нападающий сборной России по футболу и "Зенита" Артем Дзюба поздравил армейцев с выходом в финал турнира."Вот это я называю камбэком, – заявил Дзюба в "сториз" социальной сети Instagram. – Снова взяли и обыграли испашек. "-11" отыграли! Да, мы в финале!"Напомним, в финале турнира столичной команде предстоит встретится с турецким "Анадолу Эфес", который ранее победил соотечественников из "Фенербахче" (92:73). Финальный матч Евролиги состоится 19 мая и начнется в 21:30 по московскому времени.