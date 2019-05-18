В матче заключительного тура чемпионата Испании Атлетико на выезде сыграл вничью с Леванте – 2:2. Мадридская команда после первого тайма уступала в счете – 0:2, а сразу же после перерыва еще и осталась в меньшинстве.

В матче заключительного тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде сыграл вничью с "Леванте" – 2:2. Мадридская команда после первого тайма уступала в счете – 0:2, а сразу же после перерыва еще и осталась в меньшинстве.У хозяев поля мячи забили Эрик Кабако (6-я минута) и Рохер Марти (36), а у гостей отличились Родриго Эрнандес (68) и Серхио Камельо (79)."Атлетико" с 76 очками занял второе место в турнирной таблице, а "Леванте" расположился на 14-й строчке, имея в активе 44 очка.