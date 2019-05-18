Сегодня день Балтийского флота. Старейшему флоту страны исполнилось 316 лет. Этот праздник уходит корнями в 18 век.

Сегодня день Балтийского флота. Старейшему флоту страны исполняется 316 лет. Этот праздник уходит корнями в 18 век.Именно тогда шлюпки с моряками под руководством Петра Первого и Александра Меньшикова разгромили корабли шведской эскадры.Современный флот насчитывает сотни кораблей, успешно проводит военные операции и имеет морскую авиацию. Новые корветы Балтийского флота могут одновременно поражать сразу нескольких быстроходных противников, передает телеканал "Россия 24".В этом году моряков ждут дальние походы в районы Северной Атлантики и Средиземного моря. Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" совершит океанографическую кругосветную экспедицию, а учебный корабль "Перекоп" проведет штурманский поход вокруг Евразии.