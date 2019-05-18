Известный продюссер и солист группы На-На Бари Алибасов выложил новый пост в своем Instagram. Мужчина сообщает о трагической смерти близкого человека.

Известный продюссер и солист группы "На-На" Бари Алибасов выложил новый пост в своем Instagram. Мужчина сообщает о трагической смерти близкого человека.Накануне вечером скропостижно скончалась пресс-аташе легендарной группы Людмила Николаева. Женщина сотрудничала с коллективом почти с самого начала его основания – около 30 лет.Неделю назад она уехала в Ялту. Уезжала в чудесном расположении духа, была бодра и весела. А вчера вечером неожиданно скончалась.Поклонники Бари тут же стали оставлять комментарии с соболезнованиями родным и близким женщины. Некоторых это происшествие поразило слишком глубоко.Господи, ну не уходите! Ощущение, что мы следующие. Жизнь только миг", – отчаянно написала одна из подписчиц.И сам Алибасов, и весь его коллектив просто вне себя от случившегося. Никто не ожидал такого поворота судьбы."Я и вся группа НаНа приносим соболезнования родным. Мы в шоке", – с грустью поделился продюссер.Напомним, Бари Алибасов основал музыкальный коллектив "На-На" в 1989 году. Расцвет группы случился в лихие девяностые после выхода в свет песни "Фаина". Коллектив неоднократно получал премию "Овация".Отметим, что в 2017 у группы снова состоялся дебют после долгого перевы. Они появились во всех телеэфирах и на радиоволнах с новой песней "Зинаида".