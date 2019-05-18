Служебная собака белорусских пограничников обнаружила наркотики в автомобиле гражданина Словакии, ехавшего из Польши в Москву. Мужчина, перевозивший более 70 килограмм таблеток экстази, вместо столицы России попал в изолятор временного содержания, став фигурантом уголовного дела.

Вечером в минувший четверг, 16 мая, сотрудники Госпогранкомитета Республики Беларусь задержали мужчину, пытавшегося ввезти из Польши крупную партию наркотиков.Как сообщает пресс-служба ведомства, в пункте пропуска "Домачево" на белорусско-польской границе пограничный наряд осмотрел автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 51-летний гражданин Словакии, следовавший, по его словам, в Москву.Служебная собака "просигнализировала" о том, что в транспортном средстве могут находиться наркотики – животное не ошиблось: при более тщательном досмотре в газовом баллоне нашлись пакеты с таблетками, весом более 70 килограмм, а в порогах автомобиля обнаружились брикеты с веществом белого и коричневого цвета, массой 12,5 килограмм.Экспертиза установила, что изъятые таблетки "содержат особо опасное психотропное вещество МДМА, так называемое экстази", вещество в брикетах все еще проверяют.Несостоявшийся наркокурьер задержан и помещен в изолятор временного содержания, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.