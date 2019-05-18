Греция требует справедливости и признания Турцией геноцида понтийских греков, хотя и не требует отмщения. Об этом заявил на встрече с понтийскими греками премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Греция требует справедливости и признания Турцией геноцида понтийских греков, хотя и не требует отмщения. Об этом заявил на встрече с понтийскими греками премьер-министр Греции Алексис Ципрас.Поводом для встречи стала 100-летняя годовщина геноцида, жертвами которого, по разным данным, стали от 350 тысяч до миллиона греков, передает РИА Новости. Ципрас назвал произошедшее между 1914 и 1923 годами шокирующей человеческой трагедией и "глубокой раной на теле эллинизма".Сотни тысяч греческих христиан на Понте были изгнаны, испытывали трудности, большинство из них были доведены до смерти организованным насилием и казнями, отметил греческий премьер. Все это, по его словам, подтверждается историческими свидетельствами и записями, и Греция не требует отмщения за греков Понта, но требует справедливости."Мы просим минимум. Признания реальных событий, исторических событий всеми", — сказал он.По его словам, знание истории — "лучшая школа для выживания и для того, чтобы эти большие раны прошлого не открылись снова в будущем". Премьер рассказал, что решил образовать смешанную комиссию с участием представителей правительства и организаций понтийцев, чтобы создать тематический парк в Салониках и музей в Афинах, посвященные жертвам произошедшего. На факультете истории и археологии университета Аристотеля в Салониках появится кафедра понтийских исследований.По словам премьера, вечером в воскресенье, 19 мая, в годовщину столетия геноцида понтийцев, здание греческого парламента будет подсвечено цветами понтийского эллинизма – красным и черным.