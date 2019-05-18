Игрок оборонительной линии футбольной сборной Бразилии и французского клуба Пари Сен-Жермен Дани Алвес летом может сменить прописку. Бразилец не продлил соглашение с чемпионами Франции и, по сведениям источников в его окружении, хотел бы поиграть в английской премьер-лиге.

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес летом может сменить прописку. Бразилец не продлил соглашение с чемпионами Франции и, по сведениям источников в его окружении, хотел бы поиграть в английской премьер-лиге.Вопрос, правда, стоит еще и в возрасте Алвеса: ему исполнилось 36 лет и вряд ли найдется много команда, которые бы хотели предложить ему долгосрочный контракт. Тем не менее, как сообщает UOL Esporte, защитник намерен найти вариант на Британских островах и его агенты работают над поиском команды в Англии.Срок контракта Алвеса с "ПСЖ" истекает летом этого года и клуб предложил оборонцу продлить соглашение на один год, но футболист хочет минимум 2-летнюю гарантию занятости.