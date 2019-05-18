Накануне в сети произошла неприятная ситуация. На дочь Ирины Аллегровой накинулись злостные ненавистники.

Накануне в сети произошла неприятная ситуация. На дочь Ирины Аллегровой накинулись злостные ненавистники.На днях в семье известной артистки отмечали день рождения ее наследницы. В честь этого события фан-клуб Аллегровой сделал фото-коллаж из нескольких снимков певицы и ее дочери.Он состоит из трех кадров. На каждом Ирина представлена в разных апмлуа: шатенка с вьющимися волосами, девушка с карэ цвета золота и последний – пепельный блонд.Многие начали писать свои мнения, какой образ подходит артистке больше. Конечно, при этом фанаты не забывали, что все они там сегодня собрались по случаю дня рождения и щедро одаривали дочь Аллегровой поздравлениями: "Лалочка, с днём рождения! Пусть все будет!", – написала поклонница.Но нашлись и те, кто подлил ложку дегтя в банку с медом. Кто-то подметил: "Дочь старше выглядит!". Но прозвучали комментарии и похуже."Мама – красавица, а дочь на ведьмачку похожа", – раскритиковала псевдо-фанатка.Позже в сеть залили видео, где женщины поют дуэтом. "Очень нравится, как вы поете вместе, жаль, что так редко", – призналась подписчица.