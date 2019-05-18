Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Торонто Мэйпл Лифс Игорь Ожиганов продолжит карьеру в казанском Ак Барсе. Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года – до конца сезона 2020/21.

Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Игорь Ожиганов продолжит карьеру в казанском "Ак Барсе". Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на два года – до конца сезона 2020/21."Мы рады подписанию двухлетнего соглашения с праворуким защитником, который сможет усилить игру команды в большинстве, – заявил генеральный менеджер клуба Рафик Якубов, слова которого приводит пресс-служба "Ак Барса". – У Игоря долгая история выступления в КХЛ, есть опыт игры в НХЛ, мы считаем, что все это поможет нашей команде добиваться побед".Это Игорь Ожигааанов!