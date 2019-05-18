В Екатеринбурге получила продолжение история вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра.

В Екатеринбурге получила продолжение история вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Для тех, кто что-то такое слышал о бурной дискуссии на этот счет и предложении президента Путина провести по этому вопросу опрос, но не знает предысторию, поясним: речь идет не просто о возведении, а о восстановлении Екатерининского собора.Екатерининский собор был построен еще при основании города Екатеринбурга в 1723 году и разрушен при советской власти. Располагался на нынешней площади Труда. Там сейчас тоже сквер и часовня. Поэтому там было решено не восстанавливать. Второй вариант — насыпной остров на реке — тоже в свое время отклонили. Сквер у Драмтеатра — уже третье место, где можно бы восстановить храм, но и там работы теперь приостановлены.18 мая в мэрии Екатеринбурга, несмотря на выходной день, собрались десятки горожан — сторонники сохранения сквера. Более двух часов с инициативной группой общался глава города Александр Высокинский. Он пообещал, что до завершения консультаций с горожанами стройка не начнется.Для онлайн-контроля за этим в сквере установят камеры наблюдения. Кроме того, мэр обозначил возможное создание советов активных екатеринбуржцев, чтобы обсуждать с ними будущие крупные стройки в знаковых местах города.Свои предложения горожанам готовят и областные власти. Вот что заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: "Мы видим ситуацию, что нужно предложить для обсуждения несколько площадок. В ходе наших встреч и консультаций уже были предложения по площадкам размещения. Нужно сейчас это сформулировать для обсуждения, а также обсудить другие площадки. Мы занимаемся сбором предложений, и городские власти активно включились в эту работу. Глава города встречался с общественниками для того, чтобы услышать варианты, те предложения, которые высказывают люди. Мы задаем вопросы и сторонникам храма. Если большинство проголосует и признает, что храм строить должны в другом месте, нужно, чтобы дали предложения в случае, если необходимо будет перенести. А до этого момента мы строительные и все работы приостановим. С епархией мы уже привели соответствующие разговоры. До определения места никаких работ не будет вестись. Когда будет определено место в результате опроса жителей Екатеринбурга, тогда и будут приняты решения по началу новой работы".Ситуация более комплексная, чем просто "за" и "против". Наверное, кто-то — вообще против храма. Кто-то — за храм, но против его строительства в сквере. Кто-то — за храм и именно в сквере. Кто-то — за вообще четвертую площадку. Так, какой вопрос выносить на суд граждан? Для содействия в очень тонком и чувствительном вопросе в Екатеринбург уже прилетел руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров. И он предлагает все продумать."Провести опрос проще всего. Что сложно? Договориться о вопросах, которые мы будем задавать, о вариантах ответов, которые мы будем предлагать с тем, чтобы результаты опроса были бы приняты и признаны и сторонниками строительства храма, и его противниками", — отметил Федоров.