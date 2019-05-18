В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней ВЭБ Арены обыграл грозненский Ахмат с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.

В матче 29-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней "ВЭБ Арены" обыграл грозненский "Ахмат" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи забил Федор Чалов, реализовавший пенальти на 64-й минуте.ЦСКА одержал вторую победу в последних пяти играх и с 48 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, а "Ахмат", прервавший беспроигрышную серию из пяти игр, расположился на восьмой строчке, имея в активе 39 очков.Автор забитого мяча Федор Чалов стал единоличным лидером гонки бомбардиров РПЛ, для 21-летнего россиянина этот гол стал 13-м в сезоне, следом за ним с 12 голами идет форвард "Зенита" Сердар Азмун.В заключительном туре чемпионата России армейцы 26 мая на поле "ВЭБ Арены" в Москве примут самарские "Крылья Советов", а грозненцы в тот же день дома сыграют с "Ростовом" Валерия Карпина.