Глава Сбербанка Герман Греф признался, что не является сторонником социальных рейтингов – это не соответствует российской ментальности. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде.

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что не является сторонником социальных рейтингов – это не соответствует российской ментальности. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде.Отвечая на вопрос о системе социального рейтинга, которую вводят в Китае, Греф отметил, что это спорный опыт, который "нужно накладывать на ментальность каждой страны".При этом все компании рейтингуют своих клиентов, и Сбербанк не исключение, добавил Греф. "Мы знаем про каждого клиента его историю и понимаем, чего от него можно ожидать".Программа "Действующие лица с Налей Аскер-заде" выйдет в эфир 19 мая в 00:30 на телеканале "Россия 1".Систему социального рейтинга в КНР планируют полностью ввести к 2020 году. Граждане с низким рейтингом будут подвергаться ряду санкций, от запрета на работу в госучреждениях до отказа в авиабилетах. Баллы будут начислять за отсутствие нарушений закона, полезную деятельность и другие честные поступки. За проступки баллы будут вычитать.