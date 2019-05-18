Российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, сопредседатель межправительственной комиссии Россия – КНДР Александр Козлов рассказал о своем общении с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В апреле глава КНДР впервые посетил Россию, и глава Минвостокразвития был одним из представителей российской стороны, сопровождавших высокого гостя.

Российский министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, сопредседатель межправительственной комиссии Россия – КНДР Александр Козлов рассказал о своем общении с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В апреле глава КНДР впервые посетил Россию, и глава Минвостокразвития был одним из представителей российской стороны, сопровождавших высокого гостя.Во время встречи министр, по его словам, сказал Ким Чен Ыну, что учил корейский язык. "Будешь со мной чаще общаться — будешь лучше знать язык", — сказал ему в ответ "товарищ Ким". Но это было сказано через переводчика, уточнил Козлов.По словам министра, он и Ким Чен Ын "очень плотно пообщались за те дни, когда он находился во Владивостоке"."Это была ответственная миссия, я очень сильно волновался, переживал", — рассказал Козлов в своем канале в YouTube.Северная Корея — в первую очередь наш сосед, и от того, как складываются наши отношения, зависят судьбы целых регионов — и в первую очередь людей, отметил министр. В ближайшее время он планирует посетить Пхеньян "в рамках тех задач, которые ему были определены руководителем страны". На этом направлении, по его словам, предстоит большая работа совместно с РЖД, Минтрансом, коллегами из Минэкономразвития, Минфина и других ведомств.