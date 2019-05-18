Лидер Национального объединения Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в антиконституционном поведении.

Лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в "антиконституционном поведении". Так Ле Пен отреагировала на резкую критику Макрона действий её организации на пресс-конференции в Милане."Он, безусловно, нарушает текст и дух французской конституции", — заявила лидер французских правых.По словам Ле Пен, президент — "избалованный ребенок", который не терпит разочарований и не желает соблюдать правила, пишет ТАСС.Ле Пен уверена, что в случае провала макроновской партии "Республика на марше" на выборах в Европарламент президент должен покинуть свой пост.В пятницу Макрон назвал успех партии Ле Пен на прошлых выборах в Европарламент "катастрофой" для страны и для Европы.