В матче 37-го тура чемпионата Франции Монако на домашнем поле стадиона Луи II сыграет с Амьеном. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" на домашнем поле стадиона "Луи II" сыграет с "Амьеном". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния."Я думаю, что каждая команда находится на своем месте в турнирной таблице. Если мы думаем, что заслуживаем большего, то нужно доказать это на поле – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – Нам предстоит матч с командой, у которой такая же цель, что и у нас. "Амьен" хорошо обороняется, их игроки очень организованы"."Монако" за два тура до окончания чемпионата с 33 очками занимает 17-е место в турнирной таблице – в шаге от зоны вылета, а "Амьен" расположился строчкой выше, имея в активе 35 очков. Матч состоится в субботу, 18 мая, начало – в 22:00 по московскому времени.