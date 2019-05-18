До 95% объемов добычи нефти может потерять Ливия из-за атак повстанцев в стране.

До 95% объемов добычи нефти может потерять Ливия из-за атак повстанцев в стране. Об этом накануне заседания мониторингового комитета сообщил журналистам глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала. Он также рассказал о новой террористической атаке на нефтяное месторождение Зелла.В данный момент в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа. В стране с переменным успехом продолжаются бои между подразделениями Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и проправительственных войск. Под контролем Хафтара находятся 95% нефтяных месторождений и морских экспортных терминалов Ливии.По данным ОПЕК, в апреле 2019 года Ливия добывала 1,176 миллиона баррелей нефти в сутки по сравнению с 1,1 миллиона месяцем ранее. В настоящее время добыча Ливии находится на уровне около 1,3 миллиона баррелей в сутки.