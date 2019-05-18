В Москве оперативники нашли ту самую маму в маске, которая бросила свою дочку в поликлинике.

В Москве оперативники нашли ту самую "маму в маске", которая бросила свою дочку в поликлинике.Эти кадры сделаны сразу после допроса в полицейском участке. Мать, по некоторым данным, — гражданка Украины, которая бросила свою дочь в детской поликлинике. Лицо в темноте видно плохо. Но ответы на вопросы позволяют, как минимум, составить психологический портрет девушки."Возможно, вы поймете меня когда-нибудь, возможно, и не поймете", — говорит женщина. Внятно объяснить свой поступок она смогла в разговоре со следователем.- По какой причине вы оставили вашу дочь 16 мая 2019 года в поликлинике на Бутырской улице?- Не справляюсь с обязанностями.- По какой причине не передали дочь в детское учреждение?- Не додумала.Силовики уже пообщались и с бабушкой ребенка. Девочка, по ее словам, в последнее время была обузой для матери. Та строила новые отношения и решила избавиться от дочери, которая, судя по всему, мешала личному счастью. После допроса в полицейском участке задержанную увезли в Следственный комитет.Преступление попало в объектив камеры наблюдения. Девушка — ее лицо скрывает медицинская маска — заходит в поликлинику. На руках у нее — ребенок. Теряется в коридорах. И уже через три минуты выходит из здания. Одна.Брошенную малышку нашли в конце рабочего дня. Чистая, опрятная, с заплетенными хвостиками. Девочку — она слегка простужена — отправили в больницу.По-украински она понимает лучше, чем по-русски, поэтому сложно сказать, сколько ей лет. Сама девочка показывает два пальчика. Но, судя по особенностям развития, ей все-таки ближе к трем. С именем тоже непонятно. Сначала отзывалась на Нину, потом — на Надю."Она — молодец. Она понимает все рекомендации: сними ботиночки, покажи лошадку. Она совершенно развита по возрасту. Очень общительная. Не пугается незнакомых людей", — отметила Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте по права ребенка.В больнице девочка проведет несколько дней, пока врачи не вылечат простуду. После этого судьбой ребенка займутся органы опеки. Другие органы тем временем уже занялись судьбой матери. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.