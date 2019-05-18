Определился победитель старейшего в мире футбольного турнира – Кубка Англии. Манчестер Сити со счетом 6:0 разгромил Уотфорд и выиграл трофей в шестой раз.

Определился победитель старейшего в мире футбольного турнира – Кубка Англии. "Манчестер Сити" со счетом 6:0 разгромил "Уотфорд" и выиграл трофей в шестой раз.Исход борьбы на главном английском стадионе – лондонской арене "Уэмбли" был предопределен уже в первом тайме, когда Давид Сильва Рахим Стерлинг забили по мячу в ворота "Уотфорда". После перерыва чемпионы Англии ещё четыре раза огорчили Эурелио Гомеса, сделав счет неприлично крупным для финала. Рахим Стерлинг забил два мяча и оформил хет-трик, по голу записали на свой счет Кевин Де Брейне и Рикардо Жезус. Как итог – крупная победа "горожан" 6:0."Манчестер Сити" собрал полную коллекцию домашних трофеев этого сезона. Он стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Кубок лиги, а в августе прошлого года завоевал Суперкубок – Комьюнити Шилд.