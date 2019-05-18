В поселке Лесной Городок Читинского района пьяная мать случайно облила кипятком полуторогодовалую дочь.

В поселке Лесной Городок Читинского района пьяная мать случайно облила кипятком полуторогодовалую дочь. Девочка скончалась от ожогов, пишет РИА Новости.Трагедия произошла 11 мая этого года около 23 часов. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю, родители погибшего ребенка злоупотребляют спиртным. Испугавшись возможного лишения родительских прав, они долго не вызывали врачей, пытаясь лечить дочь подручными средствами.В отношении супружеской пары следователи возбудили уголовное дело ( "Оставление в опасности", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").Следствие будет просить суд поместить подозреваемых под стражу. В ходе доследственной проверки СК намерен проверить работу органов социальной защиты.