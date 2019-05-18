В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) состоялись повторные матчи полуфинальных серий. Главный фаворит турнира команду КПРФ снова обыграла Новую Генерацию из Сыктывкара, а Тюмень после первого поражения разгромила самарское Динамо.

В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) состоялись повторные матчи полуфинальных серий. Главный фаворит турнира команду КПРФ снова обыграла "Новую Генерацию", а "Тюмень" после первого поражения разгромила самарское "Динамо".На сей раз у гостей с берегов Волги не очень получилась игра: если в первом тайме они еще как-то держали планку (2:4), то во втором просто развалились и получили еще четыре гола в свои ворота. Впрочем, после первой гостевой победы "Динамо-Самара" едет домой на два следующих матча с изрядной долей оптимизма.Восьмая команда регулярного чемпионата и главная сенсация четвертьфиналов "Новая Генерация" дала бой футзалистам КПРФ во второй игре, уступив с минимальным счетом 5:6. Тем не менее в Сыктывкаре, где пройдут два следующих матча, "коммунистам" достаточно одной победы, чтобы выйти в финал. Они ведут в серии 2:0.