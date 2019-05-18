Мужчина набросился на Арнольда Шварценеггера, атаковав его со спины. Актер, общавшийся с поклонниками, не ожидал нападения и не удержал равновесие. Сотрудники службы безопасности задержали злоумышленника.

Неизвестный атаковал актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера во время его визита в ЮАР.Момент нападения попал на видео – на записи видно, как некий мужчина, разбежавшись, ударил Шварценеггера ногой в прыжке.Атака была осуществлена со спины, актер не ожидал нападения и не удержал равновесие.Судя по кадрам, дебошир был оперативно скручен сотрудниками службы безопасности.Официальных комментариев по поводу инцидента пока не поступало.