«В здоровом теле – здоровый дух!» - под таким девизом московские стражи правопорядка провели спортивные мероприятия...

В минувшие выходные с гимнастики утро началось по всей столице, акцию «Зарядка со стражем порядка» поддержали сотни жителей городских районов.«В здоровом теле – здоровый дух!» - под таким девизом московские стражи правопорядка провели спортивные мероприятия.Подобная акция проходит не первый год и стала уже традиционной. Организатором мероприятия выступил ответственный секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев. Он отметил, что подобные мероприятия помогают не только повысить уровень доверия граждан к органам внутренних дел, но и увлечь людей спортом и здоровым образом жизни.Мероприятие состоялось на территории Российской государственной академии интеллектуальной собственности. В роли наставников – полицейские. Они провели мастер-класс по физическим упражнениям: разминка, растяжка, прыжки на месте. Ничего сложного - это всем знакомая с детства зарядка на свежем воздухе.«Упражнения выбрали такие, чтобы выполнить мог каждый. Среди участников акции как студенты и школьники, так и люди старшего поколения», - отметил Вадим Бреев.Подобные мероприятия организованы членами Общественных советов при окружных Управлениях внутренних дел столицы в различных районах города.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве