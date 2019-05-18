Следователи нашли детскую площадку и оборудование для канатного городка, об исчезновении которых рассказали президенту рязанские активисты. По распоряжению главы государства, следователи провели проверку и нашли площадку в другом районе.

Детскую площадку и канатный городок следователи нашли в другом районе Рязани, сообщает РИА Новости. Ранее на форуме Общенародного фронта участница мероприятия из Рязани рассказала президенту Путину о канатном городке и детской площадке, которые существуют только на бумаге. Глава государства назвал это "наглостью" и предложил главе Следкома "не упустить шанс проявить свой профессионализм".Администрация Рязани пояснила следователям, что детская площадка и канатный городок действительно не устанавливались по ранее утвержденному адресу на проезде Речников. Объектам благоустройства выбрали другое место — на территории рязанского лесопарка. А часть детского комплекса "Космос" установили на Соборной площади у Рязанского кремля. На благоустройство потрачены порядка 5 миллионов рублей.