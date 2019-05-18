Во втором матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Милуоки Бакс на домашней площадке обыграл Торонто Рэпторс со счетом 125:103 (35:21, 20:18, 31:39, 30:25).

Во втором матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки Бакс" на домашней площадке обыграл "Торонто Рэпторс" со счетом 125:103 (35:21, 20:18, 31:39, 30:25).У победителей встречи самым результативным стал форвард Яннис Адетокумбо, оформивший дабл-дабл – 30 очков и 17 подборов. Эрсан Ильясова записал на свой счет 17 очков, Никола Миротич – 15. У гостей больше всех набрали Кавай Ленард, Кайл Лаури и Норма Пауэлл – 31, 15 и 14 очков соответственно.Первая игра завершилась волевой победой "Милуоки" (108:100). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2:0 в пользу "Бакс". Следующий матч противостояния состоится в понедельник, 20 мая и пройдет на паркете "Скоушабэнк-арены" в Торонто.