Саудовская Аравия и ряд других стран Персидского залива ответили согласием на просьбу США разместить войска на их территории и корабли в их территориальных водах. Соглашение направлено на то, чтобы удержать Иран от возможных атак.

Саудовская Аравия и несколько стран Персидского залива разрешили США разместить войска на их территории и корабли в водах залива, сообщает газета "Аш-Шарк аль-аусат". Со ссылкой на высокопоставленные анонимные источники издание уточняет, что соглашение направлено на то, чтобы "удержать Иран от возможных атак". По мнению опрошенных газетой экспертов, Иран сейчас представляет угрозу стабильности и безопасности в регионе.В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако Тегеран продолжит сопротивление Вашингтону. О нежелательности войны с Ираном говорил и госсекретарь США Майк Помпео, в то же время отметив, что если американские национальные интересы будут в опасности, Вашингтон ответит "соответствующим образом".