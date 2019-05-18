Хорватский полузащитник Никола Влашич, которого ЦСКА арендовал в английском Эвертоне, после окончания сезона отправится в стан ирисок, но все-таки у армейцев есть шанс сохранить игрока, который отлично проявил себя в чемпионате России. Есть сведения, что Эвертон откажется от услуг Влашича.

Хорватский полузащитник Никола Влашич, которого футбольный ЦСКА арендовал в английском "Эвертоне", после окончания сезона отправится в стан "ирисок", но все-таки у армейцев есть шанс сохранить игрока, который отлично проявил себя в чемпионате России. Есть сведения, что "Эвертон" откажется от услуг Влашича.При этом не только хорват может попасть под распродажу: владелец клуба Фархад Мошири, потративший на трансферы за 3 сезона без малого 400 млн евро, дал понять тренеру Марко Сильве, что тот должен уменьшить список находящихся на контракте футболистов.Кроме Влашича в список тех, кто летом может покинуть команду "синих" из Ливерпуля, попали Ченк Тосун, Умар Ниассе, Янник Боласи, Сандро Рамирес и Куко Мартин. Сильва намерен с помощью продаж выручить средства для усиления состава на следующий сезон.