Французский Лион определился с кандидатурой нового главного тренера. Им станет бразилец Силвио Мендес Кампос Жуниор, более известный как Силвиньо.

Французский "Лион" определился с кандидатурой нового главного тренера. Им станет бразилец Силвио Мендес Кампос Жуниор, более известный как Силвиньо.Нынешний тренер Брюно Женезьо заявил об уходе в отставку после сезона. Руководство "Лиона", рассмотрев несколько кандидатур, остановило свой выбор на 45-летнем Силвиньо. До недавнего времени Силвиньо входил в тренерский штаб сборной Бразилии, а ранее работал помощником Роберто Манчини в "Интере".В бытность игроком Сильвьо выступал за "Коринтианс", "Арсенал", "Сельту", "Барселону" и "Манчестер Сити". В составе "Барселоны" он дважды становился победитедем Лиги чемпионов.