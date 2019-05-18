Неадекватный мужчина, находившийся за рулем маршрутки, снес столб, после чего был задержан неравнодушными очевидцами, которые передали его сотрудникам правоохранительных органов. По некоторым данным, водитель мог быть пьян.

Очевидцы сняли на видео неадекватного водителя маршрутки и его задержание неравнодушными гражданами. Инцидент, попавший в объектив, произошел в пятницу, 17 мая, на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков в Кемерове.Мужчина, находившийся за рулем автобуса ПАЗ, выехал на тротуар и снес столб, после чего выехал на дорогу и продолжил движение как ни в чем не бывало.Несколько свидетелей произошедшего остановили маршрутку, извлекли из кабины водителя и скрутили его. Как сообщают СМИ, впоследствии его передали прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.По некоторым данным, задержанный находился в состоянии опьянения, однако эти сведения пока не нашли подтверждения в официальных источниках.