Неподалеку от Красноярска очевидцы сняли на камеру мобильного телефона торнадо – не совсем типичное для этих мест природное явление было замечено на поле в стороне от трассы в районе поселка Емельяново.

Внушительный смерч удалось запечатлеть на видео очевидцам, оказавшимся в минувшую пятницу, 17 мая, в районе поселка Емельяново под Красноярском.На записи, сделанной из автомобиля, проезжавшего по трассе, видео "столб" торнадо, поднимающийся на поле в стороне от дороги.Отметим, что на днях небольшой смерч наблюдали жители Санкт-Петербурга, а чуть ранее подобное, но куда более масштабное природное явление, "отметилось" у побережья Сингапура.