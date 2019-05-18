Известный американский спортсмен, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Ламар Одом рассказал журналистам, как он сумел на Олимпиаде 2004 года обмануть допинговые службы и сдать отрицательный тест, несмотря на то, что в это время часто баловался наркотиками.

Известный американский спортсмен, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Ламар Одом рассказал журналистам, как он сумел на Олимпиаде 2004 года обмануть допинговые службы и сдать отрицательный тест, несмотря на то, что в это время часто баловался наркотиками.В команде знали о слабости Одома и решили ему помочь. "Мы начали искать "поддельные гениталии" из резины, чтобы обойти тестирование, — цитирует Одома People.Com. – Потом мы заказали то, что нам было нужно, и это было доставлено в расположение команды на следующий день".По словам баскетболиста он использовал для обманного теста чистую мочу своего тренера, которая и была помещена в "поддельные гениталии". Допинг-офицер, который присутствовал при сдаче Одомом теста, не разглядел махинации.