Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил организаторам известного японского промоушна ММА Rizin FF о своем желании драться на площадках Страны Восходящего солнца. Напомним, что старший брат спортсмена Федор сделал себе имя как раз выступая в Японии."Приветствую, друзья! Это Александр Емельяненко. Вот моя почта. Я хочу драться в Японии!", – написал Емельяненко на официальной странице Rizin FF в социальной сети Instagram. Пока руководители лиги никак не отреагировали на обращение российского бойца-скандалиста.Посмотреть эту публикацию в Instagram【Notice】 We will be closing our RIZIN FF STAFF at the end of March. We thank you for your follows and support. @RIZIN_PR will continue to be our official account and will be constantly posting rare behind the scenes pictures along with much more interesting content. 【Instagramスタッフアカウント終了のご案内】 2019年3月末日をもちまして本アカウントでの投稿を終了する運びとなりました。 これまでスタッフアカウントをフォローして頂き、ありがとうございました。 今後はRIZIN FF公式アカウント( @rizin_pr )にてファイター達の戦う姿やバックステージ写真など、皆様にさらに楽しんで頂ける投稿を目指していきますので是非フォロー頂けますと幸いです。Публикация от RIZIN FF STAFF (@rizin_staff) 18 Мар 2019 в 1:24 PDTНапомним, что вышедший из тюрьмы Емельяненко-младший пока проводит бои в России. Весной должен был выступать на турнире RCC 6, но поединок был отменен из-за его задержания полицией в Кисловодске. А бой в Самаре перенесли из-за падения спортсмена с велосипеда. Недавно Александр снова попал в полицию из-за истории с распитием спиртного в неположенном месте.