Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Недавно появились неожиданные подробности торжественной церемонии.

Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Недавно появились неожиданные подробности торжественной церемонии.Мероприятие будет состоять из трех этапов. Первый – присяга и выступление с собственной речью в Верховной Раде. После этого новый президент Украины встретится с представителями других государств в Мариинском дворце. На третьем этапе Владимир Зеленский отправится на Банковую улицу, где займет рабочее место.Как сообщил ПолитНавигатор, актер не будет устраивать светскую вечеринку после церемонии, а сразу приступит к прямым обязанностями. "В стране война, ему не до банкета", – заявил советник шоумена Дмитрий Разумков.По мнению источника издания, решение отменить развлекательное мероприятие связано с сжатыми сроками на подготовку и сложностью аренды помещения. Кроме того, особое препятствие представляет список гостей. "Одного не пригласишь – обидится. Второго позовешь – начнут судачить. Третий не явится демонстративно", – отметил он.Другой источник предположил, что решит пешком отправиться на новое место работы после инаугурации. Новый президент Украины сразу захочет показать, что разделяет интересы простых людей.Напомним, что второй тур президентских выборов состоялся 21 апреля. Актер Владимир Зеленский набрал около 73% голосов. За его главного соперника Петра Порошенко проголосовали чуть более 24% граждан Украины.