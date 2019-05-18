На телестройке придумали новое развлечение. Звезд шоу Дом-2 проверили на прочность.

На телестройке придумали новое развлечение. Звезд шоу "Дом-2"проверили на прочность.В Сети появился фрагмент очередного выпуска проекта "Бородинапротив Бузовой". Видео вызвало оторопь у поклонников шоу "Дом-2".Организаторы устроили своеобразное состязание между МайейДонцовой и Мариной Африкантовой. Девушек за руки и за ноги привязали ккроватям, которые были установлены в центре съемочной площадки ток-шоу "Бородинапротив Бузовой".После отмашки ведущего Влада Кадони над девушками принялись всячески издеваться. На Майю Донцову, например,высыпали целую горсть опарышей: черви ползали по ее груди и обнаженному животу. После на красотку положили огромных тараканов. При виде личинок Майя очень испугалась, она визжалаи пыталась стряхнуть их с себя.Другой участнице шоу "Дом-2" повезло больше. По Марине Африкантовойпрогулялись две лягушки, после чего ее осыпали мукой и, судя по всему, песком. Какименно определился победитель в этом странном конкурсе – осталось за кадром, наверное,компетентное жюри выбрало ту участницу, которая меньше кричала.Отметим, что фанаты посчитали происходящее навидео неприемлемым даже для такого скандального проекта как телестройка. "Вообще какой-то бред ,что за испытания такиебезумные ,зачем девочкам это терпеть...как-то унизительно это все ...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ктоэтот ужас придумал? А самим слабо? А зрителям каково это смотреть, сначалагрязное белье на всю страну в виде детекторов, теперь это. Точно задаешьсявопросом-с головой все в порядке у устроителей этих конкурсов?" -писали поклонники в комментариях.