Около двухсот владимирских школьников и студентов провели спортивную разминку вместе с сотрудниками полиции.

В рамках акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира сотрудники регионального Управления МВД провели спортивный праздник.Акцию, уже давно ставшую традиционной, в этом году поддержали более 200 ребят из разных учебных заведений и жители города, которые в этот день отдыхали в парке.Под аккомпанемент оркестра регионального УМВД полицейские-спортсмены - призеры чемпионатов различного уровня, мастера спорта по самбо, дзюдо и боксу Эдуард Спивак, Рустам Мстоян, Даниил Евдокимов и Максим Кузьмин пригласили всех участников на спортивную разминку. Мальчишки и девчонки вместе с сотрудниками полиции с удовольствием выполнили классический комплекс упражнений, позволяющий подготовиться к физическим нагрузкам.После зарядки полицейские провели для ребят мастер-класс по приемам самообороны, дали советы по выполнению отдельных технических элементов. Ребята с нетерпением ждали своей очереди, чтобы получить урок у мастеров. Оказалось, приемы, продемонстрированные профессиональными спортсменами, повторить не так просто. Полицейские поддержали ребят, пояснив, что регулярные тренировки обязательно приведут к успеху.Настоящим сюрпризом стало для всех участников Акции и гостей Центрального городского парка показательное выступление полицейских-кинологов. Ребята с восторгом наблюдали за служебными собаками, выполняющими по команде кинолога поиск взрывчатых веществ и задержание преступника.Аплодисментами присутствующие встретили бойцов спецподразделения «Гром», которые продемонстрировали в показательном выступлении отличную физическую подготовку.После завершения мероприятия ребята ещё долго не хотели отпускать полицейских, задавая множество вопросов.Зарядка со стражами порядка, проведенная на свежем воздухе, подарила участникам заряд бодрости и отличного настроения!