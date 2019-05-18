Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник, 20 мая, приступит к исполнению своих должностных обязанностей, получил напутствия от своего предшественника Петра Порошенко.

Избранный президент Украины Владимир Зеленский, который в понедельник, 20 мая, приступит к исполнению своих должностных обязанностей, получил напутствия от своего предшественника Петра Порошенко.Выступая в субботу, 18 мая, в центре Киева по случаю Дня Европы, действующий глава государства заявил о своих надеждах на то, что Зеленский продолжит "движение Украины в ЕС". "Это нельзя игнорировать", — подчеркнул Порошенко, слова которого приводит ТАСС.После этого он дал новому украинскому лидеру несколько рекомендаций. Так, Порошенко посоветовал Зеленскому беречь доверие и солидарность ЕС с Украиной, укреплять мировую солидарность, "международную коалицию в мире в поддержку Украины, которая противостоит российской агрессии и поддерживает украинские реформы", усиливать санкционное давление на Российскую Федерацию, "которая должна освободить украинскую землю".Действующий президент напомнил и о необходимость выполнять соглашение об ассоциации с Евросоюзом, о зоне свободной торговли, вести работу с ЕС по ряду направлений, в числе которых — цифровой, энергетический, таможенный и шенгенский союзы. Порошенко надеется, что данные союзы будут созданы уже в нынешнем году.Но самое главное задание для Зеленского, по словам Порошенко, заключается в создании условий для того, чтобы к 2023 году Украина соответствовала критериями членства в ЕС. После этого, по мнению действующего президента, следует подать заявку на получение полноправного членства в ЕС и подписать план действий относительно членства в НАТО.